Seit ihrem Start im Sommer 2022 entwickelte sich die Coming-of-Age-Serie "Der Sommer, als ich schön wurde" zu einem weltweiten Erfolg. Staffel 1 war zum Startwochenende die meistgesehene Serie bei Prime Video, Staffel 2 konnte 2023 die Zuschauerzahlen in den ersten drei Tagen mehr als verdoppeln. Wie es nun mit Staffel 3 in dem herzergreifenden Mehrgenerationen-Drama weitergeht, zeigt zunächst dieser Trailer :

Worum geht es in Staffel 3?

"Der Sommer, als ich schön wurde" erzählt eine berührende Coming-of-Age-Geschichte über erste Liebe, Herzschmerz, Freundschaft und die unvergessliche Magie eines perfekten Sommers - eingebettet in ein Liebesdreieck zwischen einem Mädchen und zwei Brüdern.

In Staffel 3 erreicht Belly das Ende ihres ersten College-Jahres und freut sich auf einen weiteren Sommer in Cousins mit ihrem Seelenverwandten, Jeremiah. Ihre Zukunft scheint festzustehen, bis einige erschütternde Ereignisse ihre erste Liebe Conrad zurück in ihr Leben bringen. Jetzt, an der Schwelle zum Erwachsensein, steht Belly am Scheideweg und muss sich entscheiden, welcher Bruder ihr Herz hat. Der Sommer wird nie mehr derselbe sein…