Anne Hathaway (43), Meryl Streep (76), Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) haben sich bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York City mit bester Laune gezeigt. Sie posierten Arm in Arm auf dem roten Teppich, wobei sie immer wieder scherzten und lachten. Vor allem aber präsentierten die Stars des Films vor dem Lincoln Center wieder jede Menge spannende Haute Couture. Und die wird auch noch anderweitig zum Einsatz kommen: Während des Livestreams der Premiere wurde bestätigt, dass die von den Darstellern getragenen Designs am nächsten Tag an das Komitee zum Schutz von Journalisten gespendet werden.