Mit Spannung warten viele Fans auf "Der Teufel trägt Prada 2" und damit die Rückkehr der Figuren Miranda Priestly und Andy Sachs 20 Jahre nach dem Original. Bevor der Film mit den Hauptdarstellerinnen Meryl Streep (67) und Anne Hathaway (43) am 30. April in unsere Kinos kommt, steigt am Montag, 20. April 2026, um 17:30 Uhr Ortszeit die offizielle Weltpremiere in New York. Und Interessierte haben die Möglichkeit, live dabei zu sein.

Denn wie "Deadline" berichtet, wird die Veranstaltung im Lincoln Center live auf Disney+ und Hulu weltweit gestreamt. Neben Streep und Hathaway werden auf dem roten Teppich auch Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley und viele weitere Stars des Films erwartet.