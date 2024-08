Österreich schickt "Des Teufels Bad" ins Oscar-Rennen

Das hat eine Jury aus Mitgliedern der Filmbranche entschieden, wie der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Freitag mitteilte. Das tiefgründige Psychogramm einer jungen Bäuerin im Österreich des 18. Jahrhunderts wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

Von Ulreich Seidl produziert

In "Des Teufels Bad", produziert von Ulrich Seidl, werden die Abgründe einer Depression im Kontext einer Bauerngesellschaft geschildert. Im ruralen Oberösterreich ist Agnes, gespielt von Anja Plaschg (auch bekannt als Musikerin Soap&Skin), gefangen in einem archaischen Leben. Suizid kommt in einer Gesellschaft, in der für diese Sünde die Seele auf ewig im Fegefeuer büßen muss, nicht in Frage. Und so greift die Verzweifelte letztlich zu einem verzweifelten Gewaltakt.