Das obsessive Verhalten von George Williams

Als Brees erster Ehemann Rex (Steven Culp) sie betrogen hat, bricht ihre scheinbar heile Welt zusammen. Schnell wendet sie sich Apotheker George (Roger Bart) zu und lässt ihn nach einem Liebescomeback mit Rex wieder fallen.

Doch George tut alles, um Bree wieder zurückzugewinnen: Zuerst gibt er Rex falsche Tabletten, die dessen Tod verursachen. Kurz darauf kommen er und Bree wirklich zusammen und es kommt sogar zu einer Verlobung.

Bereits von Anfang an legt George obsessives Verhalten an den Tag – und als Bree die Verlobung auflöst, schluckt George aus Verzweiflung mehrere Schlaftabletten. In der Hoffnung, dass Bree ihn rettet, verrät er ihr seine Überdosis. Doch als er ihr während seines verschlechterten Zustands den Mord an Rex gesteht, unterlässt Bree die Hilfeleistung und sieht ihm beim Sterben zu.