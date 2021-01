5 Gründe, warum du "Promising Young Woman" gesehen haben musst

Das “Nice Guy”-Klischee wird nach allen Regeln der Kunst zerlegt

“Ich bin doch ein lieber Kerl”: Diese Rechtfertigung hört Protagonistin Cassie im Film von mehreren Männern, die sich alles andere als nett verhalten haben und ihre vermeintliche Trunkenheit ausnutzen wollten. Diese Szenen des Filmes zeigen, dass selbst “Nice Guys” Teil und Nutznießer von Rape Culture sind: Wollen sie die scheinbar betrunkene Cassie doch eigentlich nur in Sicherheit bringen, drängen sie sie letztendlich doch dazu, sich in ihr Bett zu legen und diverse sexuelle Handlungen einfach geschehen zu lassen. Der grausige Nachgeschmack, dass selbst die nettesten “Nice Guys” derartiges Vorgehen normal und in Ordnung finden, lässt sich nur schwer wegspülen.

Unterstrichen wird das Ganze durch die Besetzung der “Nice Guys”: Darsteller wie Adam Brody oder Max Greenfield, die tatsächlich für ihre netten Rollen bekannt sind, passen wie die Faust aufs Auge.

Die alltägliche Rape Culture wird so deutlich, dass es weh tut

Wie oft hört man doch im Zusammenhang mit #MeToo-Anklagen das Argument, dass dadurch das Leben der beschuldigten Männern zerstört werde. Auch diesem Denkmuster widmet sich “Promising Young Woman: Während das Vergewaltigungs-Opfer namens Nina nicht mehr am Leben ist und keine Chance auf eine erfüllte Zukunft hatte, nachdem ihren Erzählungen kaum jemand nachging oder Glauben schenkte, lebt Täter Al Monroe sein bestes Leben. Er steht kurz vor seiner Hochzeit und durfte nach seinem Medizinstudium eine beachtliche Karriere hinlegen.

Deutlich wird diese Problematik vor allem in einer Szene, in der Cassie an ihre ehemalige Uni zurückkehrt und mit der Dekanin spricht. Diese schwärmt gar von Al Monroes Expertise – während sie sich an Nina nicht einmal erinnern kann.