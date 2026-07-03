Der 27. Deutsche Fernsehpreis setzt auch 2026 auf eine Mischung aus bewährter Erfahrung und frischen Impulsen. Die Verleihungen finden am 8. und 9. September in Köln statt. RTL zeigt die große Preisverleihung am zweiten Veranstaltungsabend zeitversetzt ab 20:15 Uhr - erstmalig aus dem Kölner Confex-Center, vor schönstem Kölner Stadtpanorama. Barbara Schöneberger präsentiert erneut die große TV-Gala der wichtigsten Auszeichnung für Fernsehen und Streaming. Während die Entertainerin seit Jahren das Gesicht des Deutschen Fernsehpreises ist, übernimmt Jan Köppen in diesem Jahr erstmals die Moderation der „Nacht der Kreativen“.

Ein Treffen mit „beruflichen Freunden“ Barbara Schöneberger gehört längst zum Deutschen Fernsehpreis wie der rote Teppich und die großen Gewinner-Momente. Die beliebte Entertainerin führt dieses Jahr bereits zum neunten Mal durch die große TV-Gala (9. September 2026), bei der die Auszeichnungen in den Werkkategorien sowie der Förderpreis und der Ehrenpreis der Stifter verliehen werden. Barbara Schöneberger kommentiert das in einer Presseaussendung: „Fernsehen – egal ob linear oder im Streaming - lebt und das ganz besonders am Abend der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises. Ich freue mich, dass ich nun zum bereits dreiviertelduzend Mal durch diese schöne Veranstaltung führen und dort meine beruflichen Freunde treffen darf.“

Kreative Köpfe hinter den Kulissen Bevor die großen Preise auf der TV-Bühne vergeben werden, gehört die Bühne den kreativen Köpfen hinter den Kulissen: Bei der „Nacht der Kreativen“ am 8. September in der Kölner Flora werden die Preisträgerinnen und Preisträger in den kreativen Gewerken ausgezeichnet. Erstmals führt Jan Köppen durch den Abend.

Ob Unterhaltung, Fiktion, Information, Doku, Sport oder Streaming: Der Deutsche Fernsehpreis würdigt die herausragenden Produktionen und kreativen Leistungen des Jahres. Über Nominierungen und Auszeichnungen entscheidet eine unabhängige Fachjury. Berücksichtigt werden Produktionen, die im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 veröffentlicht wurden.