Der Deutsche Fernsehpreis feiert 2024 ein Jubiläum : Ende September werden die Trophäen bereits zum 25. Mal vergeben - und das erneut an zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Gleich zwei Moderatorinnen kommen dabei zum Einsatz: Barbara Schöneberger (50) und Esther Sedlaczek (38). Gemeinsam werden sie aber nicht moderieren.

Schöneberger und Sedlaczek moderieren Fernsehpreis

Am 24. September führt zunächst Esther Sedlaczek durch die "Nacht der Kreativen". Dabei erhalten Preisträgerinnen und Preisträger in den kreativen Gewerken, meist diejenigen hinter der Kamera, ihre Auszeichnungen. Die ARD-Moderatorin betont: "Auszeichnungen für all die tollen Kolleginnen und Kollegen, ohne deren Ideen und Feinschliff wunderbare Shows, Filme und Dokumentationen gar nicht zustande kommen würden."

Barbara Schöneberger führt am Folgetag, dem 25. September, bereits zum siebten Mal durch die große TV-Gala, während der neben den Werkkategorien auch der Förderpreis und der Ehrenpreis vergeben werden. Die Gala wird dieses Jahr von der ARD ausgestrahlt. "Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr 25, und ich begleite diese glamouröse Zeugnisvergabe für die Besten der Besten unserer Branche nun auch schon ein paar Jahre, zunächst als Jurorin im Hintergrund und schließlich auch auf offener Bühne und vor laufender Kamera", wird Schöneberger in einer Mitteilung zitiert. Zum Jubiläum sei sie "selbstverständlich wieder zur Stelle".