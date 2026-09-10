Große Bühne für die Besten aus Fernsehen und Streaming beim 27. Deutschen Fernsehpreis 2026. Rund 1.000 Gäste feierten am 9. September im Kölner Confex-Center die herausragenden Programme, Persönlichkeiten und kreativen Leistungen des vergangenen Jahres. Mit viel Witz und Charme führte Barbara Schöneberger durch die unter der Federführung von RTL ausgerichtete TV-Gala. Wer hat heuer gewonnen? Wir geben euch einen Überblick.