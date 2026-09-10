Deutscher Fernsehpreis 2026: Wer hat heuer gewonnen?
Große Bühne für die Besten aus Fernsehen und Streaming beim 27. Deutschen Fernsehpreis 2026. Rund 1.000 Gäste feierten am 9. September im Kölner Confex-Center die herausragenden Programme, Persönlichkeiten und kreativen Leistungen des vergangenen Jahres. Mit viel Witz und Charme führte Barbara Schöneberger durch die unter der Federführung von RTL ausgerichtete TV-Gala. Wer hat heuer gewonnen? Wir geben euch einen Überblick.
Gewinner-Liste des Deutschen Fernsehpreises 2026
Ehrenpreis der Stifter
- Peter Kloeppel
Fiktion
- Bester Fernsehfilm / Mehrteiler: Olivia (ZDF / Florida Film)
- Beste Drama-Serie: Hundertdreizehn (ARD / Degeto / ORF / WDR / Windlight Pictures / Satel Film)
- Beste Comedy-Serie: Chabos (ZDFneo / BBC Studios)
- Beste Schauspielerin:
- Karin Hanczewski (Call My Agent Berlin)
- Bester Schauspieler:
- Tom Schilling (Achtsam Morden)
- Beste Regie Fiktion
- Bettina Oberli (naked)
- Bestes Buch Fiktion
- Rolf Basedow, Nicole Armbruster, Gabriela Sperl (Die Nichte des Polizisten)
- Beste Kamera Fiktion
- Theo Bierkens (Sturm kommt auf)
- Beste Montage Fiktion
- Anna Nekarda (Die Nichte des Polizisten)
- Beste Musik Fiktion
- Stefan Will, Robert Henke (Crooks und Banksters)
- Beste Ausstattung Fiktion
- Matthias Müsse, Pierre-Yves Gayraud (Die Nibelungen)
Unterhaltung
Beste Unterhaltung Show
- Wer weiß wie wann was war?
Beste Comedy/Late Night
- heute-show extra: Next Stop Köster
Bestes Factual Entertainment
- Roadtrip Australien
Beste Unterhaltung Reality
- Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung
Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung
- Laura Wontorra (DSDS)
Beste Regie Unterhaltung
- Carsten Seibt (Silvester-Schlagerboom 2026)
Bestes Buch Unterhaltung
- Christian Ehring, Dietmar Jacobs (extra 3)
Beste Ausstattung Unterhaltung
Katia Convents, Paola von Griesheim (Let's Dance)
Information & Dokumentation
Beste Information
- Markus Lanz
Bestes Infotainment
- Terra Xplore mit Leon Windscheid
Beste Dokumentation/Reportage
- Joko & Klaas LIVE – #dontlookaway
Beste Doku-Serie
- Mesut Özil – Zu Gast bei Freunden
Beste Moderation/Einzelleistung Information
- Ibrahim Naber (Ukraine-Berichterstattung, WELT)
Beste Kamera Information/Dokumentation
- Eike Köhler, Kim Kristin Mauch, Björn Kurtenbach (Minentaucher)
Beste Montage Information/Dokumentation
- Xenja Kupin (Rise & Fall of 1860 München)
Beste Sportsendung
- WM-Berichterstattung 2026 (MagentaTV)
Förderpreis
- Das junge Ensemble von „Chabos“: Nico Marischka, Jonathan Kriener, Arsseni Bultmann, Loran Alhasan