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Deutscher Fernsehpreis 2026: Wer hat heuer gewonnen?

Preisträger posieren mit ihren Trophäen auf der Bühne bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises vor einer beleuchteten Kulisse.
10.09.26, 07:05
Mit der großen TV-Gala ging der Deutsche Fernsehpreis 2026 am 9. September zu Ende.

Große Bühne für die Besten aus Fernsehen und Streaming beim 27. Deutschen Fernsehpreis 2026. Rund 1.000 Gäste feierten am 9. September im Kölner Confex-Center die herausragenden Programme, Persönlichkeiten und kreativen Leistungen des vergangenen Jahres. Mit viel Witz und Charme führte Barbara Schöneberger durch die unter der Federführung von RTL ausgerichtete TV-Gala. Wer hat heuer gewonnen? Wir geben euch einen Überblick.

Deutscher Fernsehpreis 2026: Wer ist heuer nominiert?

Gewinner-Liste des Deutschen Fernsehpreises 2026

Ehrenpreis der Stifter

  • Peter Kloeppel

Fiktion

  • Bester Fernsehfilm / Mehrteiler: Olivia (ZDF / Florida Film)
  • Beste Drama-Serie: Hundertdreizehn (ARD / Degeto / ORF / WDR / Windlight Pictures / Satel Film)
  • Beste Comedy-Serie: Chabos (ZDFneo / BBC Studios)
  • Beste Schauspielerin:
    • Karin Hanczewski (Call My Agent Berlin)
  • Bester Schauspieler:
    • Tom Schilling (Achtsam Morden)
  • Beste Regie Fiktion
    • Bettina Oberli (naked)
  • Bestes Buch Fiktion
    • Rolf Basedow, Nicole Armbruster, Gabriela Sperl (Die Nichte des Polizisten)
  • Beste Kamera Fiktion
    • Theo Bierkens (Sturm kommt auf)
  • Beste Montage Fiktion
    • Anna Nekarda (Die Nichte des Polizisten)
  • Beste Musik Fiktion
    • Stefan Will, Robert Henke (Crooks und Banksters)
  • Beste Ausstattung Fiktion
    • Matthias Müsse, Pierre-Yves Gayraud (Die Nibelungen)

Unterhaltung

Beste Unterhaltung Show

  • Wer weiß wie wann was war?

Beste Comedy/Late Night

  • heute-show extra: Next Stop Köster

Bestes Factual Entertainment

  • Roadtrip Australien

Beste Unterhaltung Reality

  • Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung

Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung

  • Laura Wontorra (DSDS)

Beste Regie Unterhaltung

  • Carsten Seibt (Silvester-Schlagerboom 2026)

Bestes Buch Unterhaltung

  • Christian Ehring, Dietmar Jacobs (extra 3)

Beste Ausstattung Unterhaltung

  • Katia Convents, Paola von Griesheim (Let's Dance)

     

Information & Dokumentation

Beste Information

  • Markus Lanz

Bestes Infotainment

  • Terra Xplore mit Leon Windscheid

Beste Dokumentation/Reportage

  • Joko & Klaas LIVE – #dontlookaway

Beste Doku-Serie

  • Mesut Özil – Zu Gast bei Freunden

Beste Moderation/Einzelleistung Information

  • Ibrahim Naber (Ukraine-Berichterstattung, WELT)

Beste Kamera Information/Dokumentation

  • Eike Köhler, Kim Kristin Mauch, Björn Kurtenbach (Minentaucher)

Beste Montage Information/Dokumentation

  • Xenja Kupin (Rise & Fall of 1860 München)

Beste Sportsendung

  • WM-Berichterstattung 2026 (MagentaTV)

Förderpreis

  • Das junge Ensemble von „Chabos“: Nico Marischka, Jonathan Kriener, Arsseni Bultmann, Loran Alhasan
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