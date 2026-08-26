Der Journalist und Produzent Stephan Lamby versucht in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Deutschen Fernsehpreis-Jury einen Überblick zu geben und Schwerpunkte herauszuarbeiten: „Der Blick auf die Programme des Jahrgangs 2025/26 macht deutlich, dass wir als Gesellschaft gerade in eine andere Phase eintreten. Viele Produktionen beschäftigen sich mit Meinungsfreiheit und Toleranz, mit sozialen Medien, mit Rechtsextremismus, Terrorismus und Kriegen. Es geht um Trump und Putin, aber auch um die kleinen Auseinandersetzungen vor der eigenen Haustür. Die konfliktreichen Themen finden in fast allen Genres statt.“

Im Vorfeld der Verleihung hat das Gremium die Einreichungen der Programmsaison 2025/26 gesichtet und nun die Nominierungen für 27 der insgesamt 29 Kategorien des Awards festgelegt. Berücksichtigt wurden dabei Programme aus den Bereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport, die im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 in Deutschland zu sehen waren.