Deutscher Fernsehpreis 2026: Wer ist heuer nominiert?
Der Journalist und Produzent Stephan Lamby versucht in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Deutschen Fernsehpreis-Jury einen Überblick zu geben und Schwerpunkte herauszuarbeiten: „Der Blick auf die Programme des Jahrgangs 2025/26 macht deutlich, dass wir als Gesellschaft gerade in eine andere Phase eintreten. Viele Produktionen beschäftigen sich mit Meinungsfreiheit und Toleranz, mit sozialen Medien, mit Rechtsextremismus, Terrorismus und Kriegen. Es geht um Trump und Putin, aber auch um die kleinen Auseinandersetzungen vor der eigenen Haustür. Die konfliktreichen Themen finden in fast allen Genres statt.“
Im Vorfeld der Verleihung hat das Gremium die Einreichungen der Programmsaison 2025/26 gesichtet und nun die Nominierungen für 27 der insgesamt 29 Kategorien des Awards festgelegt. Berücksichtigt wurden dabei Programme aus den Bereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport, die im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 in Deutschland zu sehen waren.
Die Nominierungen 2026 im Überblick
FIKTION
Bester Fernsehfilm/Mehrteiler
- Die Nichte des Polizisten (ARD/SWR/NDR/W&B Television/EPO-Film)
- Olivia (ZDF/Florida Film)
- Tatort: Dunkelheit (ARD/Degeto/hr/Sommerhaus Filmproduktion)
Beste Drama-Serie
- Hundertdreizehn (ARD/Degeto/ORF/WDR/Windlight Pictures/Satel Film)
- Maxton Hall – Die Welt zwischen uns (Prime Video/UFA Fiction)
- Die Nibelungen – Kampf der Königreiche (RTL+/Constantin Film/Wilma Film)
- Schattenseite (ARD/Degeto/hr/funk/Dreamtool Entertainment)
- Unfamiliar (Netflix/Gaumont)
Beste Comedy-Serie
- Achtsam Morden (Netflix/Constantin Film)
- Chabos (ZDFneo/BBC Studios)
- Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage (SAT.1/Brainpool TV/Good Humor)
Beste Schauspielerin
- Derya Akyol für Euphorie (RTL+/Zeitsprung Pictures)
- Samirah Breuer für Schattenseite (ARD/Degeto/hr/funk/Dreamtool Entertainment)
- Annette Frier für Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage (SAT.1/Brainpool TV/Good Humor)
- Karin Hanczewski für Call My Agent Berlin (Disney+/Friday Film/Wild Brunch Germany)
- Magdalena Laubisch für Die Nichte des Polizisten (ARD/SWR/NDR/W&B Television/EPO-Film)
Bester Schauspieler
- Josef Hader für Sturm kommt auf (ZDF/ORF/Claussen+Putz Filmproduktion/Film AG)
- Edin Hasanović für Tatort: Dunkelheit (ARD/hr/Sommerhaus Filmproduktion)
- Johannes Hegemann für Olivia (ZDF/Florida Film)
- Johannes Kienast für Chabos (ZDFneo/BBC Studios)
- Tom Schilling für Achtsam Morden (Netflix/Constantin Film)
Beste Regie Fiktion
- Arkadij Khaet, Mickey Paatzsch für Chabos (ZDFneo/BBC Studios)
- Bettina Oberli für naked (ARD/WDR/Fandango Film TV)
- Rick Ostermann für Hundertdreizehn (ARD/Degeto/ORF/WDR/Windlight Pictures/Satel Film)
Bestes Buch Fiktion
- Andreas Altenburg für Prange – Man ist ja Nachbar (ARD/NDR/Florida Film)
- Rolf Basedow, Nicole Armbruster für Die Nichte des Polizisten (ARD/SWR/NDR/W&B Television/EPO-Film)
- Arndt Stüwe für Hundertdreizehn (ARD/Degeto/ORF/WDR/Windlight Pictures/Satel Film)
Beste Kamera Fiktion
- Theo Bierkens für Sturm kommt auf (ZDF/ORF/Claussen+Putz Filmproduktion/Film AG)
- Christian Huck für Oderbruch (ARD/Degeto/SWR/Syrreal Entertainment)
- Philip Peschlow für Die Nibelungen – Kampf der Königreiche (RTL+/Constantin Film/Wilma Film)
Beste Montage Fiktion
- Christoph Cepok, Benjamin Kaubisch für Hundertdreizehn (ARD/Degeto/ORF/WDR/ Windlight Pictures/Satel Film)
- Anna Nekarda für Die Nichte des Polizisten (ARD/SWR/NDR/W&B Television/EPO-Film)
- David Wieching, Tobias Wieduwilt für Chabos (ZDFneo/BBC Studios)
Beste Musik Fiktion
- Jessica de Rooij für Mozart/Mozart (ARD/Degeto/ORF/WDR/SWR/Story House Pictures/Bavaria Media/The Dreaming Sheep Company)
- Victoria Hillestad, Julian Erhardt für Maxton Hall – Die Welt zwischen uns (Prime Video/UFA Fiction)
- Stefan Will, Robert Henke für Crooks (Netflix/Wiedemann & Berg Film) und Banksters (HBO Max/W&B Television)
Beste Ausstattung Fiktion
- Christoph Kanter (Szenenbild), Brigitta Fink (Kostümbild) für Sturm kommt auf (ZDF/ORF/Claussen+Putz Filmproduktion/Film AG)
- Matthias Müsse (Szenenbild), Pierre-Yves Gayraud (Kostümbild) für Die Nibelungen – Kampf der Königreiche (RTL+/Constantin Film/Wilma Film)
- Francis „Kiko“ Soeder (Szenenbild), Ramona Klinikowski (Kostümbild) für Kacken an der Havel (Netflix/Warner Bros. International Television)
Unterhaltung
Beste Unterhaltung Show
- Sing meinen Song – Das Tauschkonzert (VOX/ITV Studios Germany)
- Wer weiß denn sowas? (ARD/NDR/UFA Show & Factual)
- Wer weiß wie wann was war? (RTL/Raab Entertainment)
Beste Comedy/Late Night
- Die Anstalt – Die IRANstalt 2 (ZDF/Content Laden)
- heute-show extra: Next Stop Köster (ZDF/Prime Productions)
- TV total (ProSieben/Brainpool Entertainment)
Bestes Factual Entertainment
- THE RACE (Joyn/studio flitz)
- Roadtrip Australien – Drei Spitzenköche auf vier Rädern (Kabel Eins/south&browse)
- Song Trip (ZDF/Content Laden)
Beste Unterhaltung Reality
- Princess Charming (RTL+/Seapoint Productions)
- Villa der Versuchung (SAT.1/Banijay Productions Germany)
- Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung (ARD/BR/SWR/WDR/ITV Studios Germany)
Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung
- Evgeny Vinokurov, Marta Arndt, Malika Dzumaev stv. für das Ensemble der Tänzer:innen für Let‘s Dance (RTL/Seapoint Productions)
- Pierre M. Krause für Kurzstrecke mit Pierre M. Krause (ARD/SWR/dibido.tv)
- Laura Wontorra für Deutschland sucht den Superstar (RTL/UFA Show & Factual)
Beste Regie Unterhaltung
- Knut Fleischmann für Ninja Warrior Germany (RTL/RTL Studios)
- Carsten Seibt für Silvester-Schlagerbooom 2026 live – Die Wunderlichtershow (ARD/Jürgens TV)
- Johannes Spiecker für Wer stiehlt mir die Show? und Joko und Klaas gegen ProSieben (ProSieben/Florida Entertainment)
Bestes Buch Unterhaltung
- Dietmar Jacobs, Christian Ehring für extra 3 vom 23.10.2025 – Streit ums Stadtbild: Merz poltert (ARD/NDR)
- Christof Mannschreck, Nicole Simmen für Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2026 (ARD/SWR/BR/hr/Kimmig Entertainment/Lodge of Levity)
- Martin Waldmann für heute-show extra: Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk (ZDF/Prime Productions)
Beste Ausstattung Unterhaltung
- Katia Convents (Kostüm), Paola von Griesheim (Requisite) für Let‘s Dance (RTL/Seapoint Productions)
- Jonas König (Set- und Licht-Design) für Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) – Folge: So geht Trash-TV: „Ein sehr gutes Quiz“ auf dem Wertstoffhof (ProSieben/Florida Entertainment)
- Florian Wieder (Inszenierung Vorentscheid) für Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2026 (ARD/SWR/BR/hr/Kimmig Entertainment/Lodge of Levity)
Information
Beste Information
- Markus Lanz (ZDF/Mhoch2/Fernsehmacher)
- ntv live zum Tag des USA-Iran-Kriegs mit Raschel Blufarb (ntv)
- Was Deutschland verbindet (ARD/hr/SWR/MDR/NDR/doity Produktion)
Bestes Infotainment
- Hirschhausen und die Deepfake-Mafia (ARD/WDR/BR/hr/MDR/NDR/RB/rbb/SR/SWR/Bilderfest)
- LINDA ZERVAKIS. Dumm, Dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise! (ProSieben/ Nordend Film)
- Terra Xplore mit Dr. Leon Windscheid (ZDF/Doclights)
Beste Dokumentation/Reportage
- Die gefährlichsten Firmen der Welt – Big Tech (ZDFinfo/Nordend Film)
- Joko & Klaas LIVE – #dontlookaway (ProSieben/Florida Entertainment)
- Naziland – Deutschlands dunkelste Seite (RTL/Spiegel TV)
- Terra X History: Ein Tag im Juli – Ahrtalflut 2021 (ZDF/Loopfilm)
- THILO MISCHKE. Dikta-Tour – das Comeback der Autokraten (ProSieben/pqpp2)
Beste Doku-Serie
- Der Anschlag (3sat/ZDF/eikon)
- Countdown zur Diktatur (ZDFinfo/Spiegel TV)
- Die Diplomaten – Inside Auswärtiges Amt (ZDF/KR.FILM)
- Mesut Özil – Zu Gast bei Freunden (ZDF/Flare Film)
- WM 1994 – Elf Helden, ein Albtraum (ARD/NDR/BR/WDR/Broadview TV)
Beste Moderation/Einzelleistung Information
- Louis Klamroth für Hart aber fair: Notfall Pflege – Wer sorgt für ein Altern in Würde? (ARD/WDR/Florida Factual)
- Ibrahim Naber für Ukraine-Berichterstattung (WELT)
- Sarah Tacke als Rechtsexpertin des ZDF (ZDF)
Beste Kamera Information/Dokumentation
- Eike Köhler, Kim Kristin Mauch, Björn Kurtenbach für Minentaucher – Der harte Weg in die Elite der Bundeswehr (ARD/NDR)
- Jürgen Rehberg für Holt – Der Windkraft-Schwindler (ARD/SWR/HR/NDR/Frisbeefilms)
- Wesley William Salamone für Babo – Die Haftbefehl Story (Netflix/27KM‘B Pictures)
Beste Montage Information/Dokumentation
- Xenja Kupin für Rise & Fall of 1860 München (ARD/BR)
- Philipp Schnabel, Marco Rottig, David Gesslbauer für Babo – Die Haftbefehl Story (Netflix/27KM‘B Pictures)
- Andrea Schumacher für Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France (Sky/Leonine Documentaries)
Beste Sportsendung
- Finale der FIBA EuroBasket 2025 (RTL/RTL News)
- Handball-EM 2026 (ARD/ZDF)
- Roland-Garros Finale der Herren 2026 (Eurosport)
- Tour de France 2025 (ARD)
- WM-Berichterstattung 2026 (MagentaTV/ThinXpool)
Am 8. September findet in der Kölner Flora die „Nacht der Kreativen“ statt, die TV-Gala folgt am 9. September im Confex-Center Köln und wird bei RTL in der Primetime ausgestrahlt