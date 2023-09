Diese Fernsehschaffenden wurden ausgezeichnet

Und in diesem Sinne wurde die Trophäen am Mittwochabend unter anderem an die Macher dieser TV-Shows überreicht: In der Kategorie "Beste Regie Unterhaltung" wurde Mark Achterberg (52) gleich für zwei Produktionen ausgezeichnet, für "Die Giovanni Zarrella Show" (ZDF/ Bavaria Entertainment) und "Let's Dance" (RTL/Seapoint/BBC Studios).

In der Rubrik "Bestes Buch Unterhaltung" sah die Jury Jakob Lundt (37) für "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben/Florida Entertainment) vorn und bei der "Besten Ausstattung Unterhaltung" ging der Preis an Angel Garcia (Kostüme Tänzer:innen) für sein Schaffen bei "The Masked Singer" (ProSieben/Endemol Shine).

Ebenfalls prämiert wurden unter anderem Natalie Scharf (57) in der Kategorie "Bestes Buch Fiktion" für "Gestern waren wir noch Kinder" (ZDF/Seven Dogs Filmproduktion) und Tim Kuhn (43) in der Kategorie "Beste Kamera Fiktion" für die Serie "Luden - Könige der Reeperbahn" (Prime Video/Neuesuper).

Geehrt wurden zudem Rainer Nigrelli, Florian Böttger, Christoph Otto für "King of Stonks" (Netflix/btf) in der Rubrik "Bester Schnitt/Montage Fiktion" und Gabriela Reumer (Kostüm), Matthias Müsse (Szenenbild) in der Rubrik "Beste Ausstattung Fiktion" für "Die Kaiserin" (Netflix/ Sommerhaus Serien).