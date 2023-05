Diese Preise erhielt "Im Westen nichts Neues"

Benesch spielt in dem Drama eine Lehrerin, die zu unkonventionellen Mitteln greift, um eine Diebstahlserie an ihrer Schule aufzuklären. Auch drei weitere Lolas - für Regie, Schnitt und Drehbuch - gingen an "Das Lehrerzimmer". Der große Favorit "Im Westen nichts Neues" gewann in den Kategorien Kamera, Filmmusik, Szenenbild, Visuelle Effekte, Tongestaltung und Maskenbild, und erhielt in der Kategorie Bester Film die Lola in Silber.

Newcomer Felix Kammerer (27), der für den Antikriegsfilm zum ersten Mal vor einer Kamera stand, erhielt den Preis für die "Beste männliche Hauptrolle", während sein Schauspielkollege Albrecht Schuch (37) als bester Nebendarsteller geehrt wurde.