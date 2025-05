"September 5", ein Film über die Geiselnahme von israelischen Sportlern durch palästinensische Terroristen während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München, räumte insgesamt neun Preise ab, darunter den für die beste Regie, das beste Drehbuch, die beste Kamera und den besten Schnitt. Auch der Preis für die beste weibliche Nebenrolle ging an den Film, genauer gesagt an Leonie Benesch.

Am 9. Mai ist in Berlin der 75. Deutsche Filmpreis verliehen worden. Der Hauptpreis für den besten Spielfilm ging an den Thriller "September 5" - mit Abstand der Gewinner des Abends. Mit Silber wurde das heimlich im Iran gedrehte Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" ausgezeichnet, die Bronze-Lola bekam die Filmbiografie "In Liebe, Eure Hilde" über Hilde Coppi.

Beste Hauptdarstellerin: Liv Lisa Fries

Als beste Hauptdarstellerin wurde Liv Lisa Fries für ihre Rolle in "In Liebe, eure Hilde" ausgezeichnet. Bester Hauptdarsteller wurde Misagh Zare für seine Darstellung in "Die Saat des heiligen Feigenbaums". Damit stach er Sam Riley aus, der dieses Jahr sogar zweimal in der Kategorie nominiert war.

Als bester männlicher Nebendarsteller wurde Godehard Giese ausgezeichnet, der in "Sad Jokes" zu sehen ist. Der beste Dokumentarfilm ist "Petra Kelly - Act Now" geworden, die Lola für den besten Kinderfilm bekam "Akiko, der fliegende Affe". Der Ehrenpreis ging dieses Jahr an Casting-Direktorin An Dorthe Braker. Sie fand etwa die richtige Besetzung für Filme wie "Der Untergang", "Lola Rennt" und "Der Baader Meinhof Komplex". Durch den an vielen Stellen politischen und emotionalen Abend führte Christian Friedel als Moderator.