Bei den Oscars hatte es für die deutsche Einreichung "In die Sonne schauen" nicht zu einer Nominierung als internationaler Film gereicht. Dafür räumte der Film bei den Nominierungen für den Deutschen Filmpreis 2026 ab. Elf Mal ist das Werk über das Leben von vier Generationen von Frauen auf einem Hof in Sachsen-Anhalt im Rennen. Darunter ist neben der Hauptkategorie bester Spielfilm auch die beste Regie, bei der sich Mascha Schilinski Chancen ausrechnen kann. Dies gab die Deutsche Filmakademie am Dienstag (31. März) bekannt.

Die zweitmeisten Nominierungen holte "Gelbe Briefe" von Ilker Catak, der vor zwei Jahren mit "Das Lehrerzimmer" Oscar-nominiert war. Die deutsch-türkisch-französische Koproduktion ist für neun Lolas vorgeschlagen. Platz drei teilen sich mit sieben Nominierungen die Joachim-Meyerhoff-Adaption "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" und das Historiendrama "Das Verschwinden des Josef Mengele".