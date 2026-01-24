Großer Abend für das deutsche Kino: Bei der 47. Verleihung des Bayerischen Filmpreises am Freitagabend, dem 23. Jänner 2026, im Münchner Prinzregententheater wurde das Drama "Amrum" von Star-Regisseur Fatih Akin (52) mit der prestigeträchtigsten Auszeichnung des Abends geehrt. Der Film setzte sich in der Königskategorie gegen die ebenfalls nominierten Werke "Heldin" und "22 Bahnen" durch.

Emotionales Projekt für Fatih Akin

"Amrum" erzählt eine zutiefst persönliche Geschichte: Der Film basiert auf den Kindheitserinnerungen des im November 2025 verstorbenen Filmemachers Hark Bohm, der auch das Drehbuch mitschrieb. Im Zentrum steht der zwölfjährige Nanning (gespielt vom Newcomer Jasper Billerbeck), der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs auf der Nordseeinsel Amrum versucht, seiner depressiven Mutter einen Herzenswunsch zu erfüllen: ein einfaches Weißbrot mit Butter und Honig.

Die Jury begründete ihre Entscheidung emotional: "Obwohl Bomben fallen und es um menschliche Würde geht, ist 'Amrum' ein stiller, leiser Film. Regisseur Fatih Akin ist ein ästhetisch und inhaltlich dichter Film gelungen, der den Bogen in die jüngere Gegenwart schlägt - eine Gegenwart, in der Flucht und Vertreibung wieder ihren Schrecken verbreiten."

Für Fatih Akin, der sonst eher für raue Stoffe wie "Gegen die Wand" oder "Der Goldene Handschuh" bekannt ist, markiert "Amrum" eine neue Facette in seinem Schaffen. Er übernahm das Projekt von seinem Mentor Hark Bohm (1939-2025), als dieser aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst Regie führen konnte und drei Monate nach dem Kinostart starb.