"Deutschland sucht den Superstar": Wer hat heuer gewonnen?
Menowin Fröhlich (38) hat im dritten Anlauf die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen. Der Sänger ging am Samstagabend als Sieger aus dem Publikumsvoting hervor. Im Rennen um den Titel waren in der Sendung auch Constance Dizendorf, Abii Faizan, Paco Simic und Tyrell Hagedorn.
Menowin Fröhlich war in der Finalshow aber der prominenteste Kandidat. "Ich bin zum zweiten Mal im Finale, ich freue mich übertrieben darüber", erklärte der "DSDS"-Wiederholungstäter dem Sender bereits nach seinem Finaleinzug. "Vielleicht bin ich nächste Woche Superstar, das ist crazy."
Als nun in der Show am 9. Mai tatsächlich sein Sieg verkündet wurde, ging der 38-Jährige auf die Knie und weinte vor Glück. Anschließend gab es Umarmungen von den Mitgliedern der Jury Dieter Bohlen (72), Isi Glück (35) und Bushido (47).
Es war der dritte Versuch für Menowin Fröhlich
2010 verlor Fröhlich im Finale der Musik-Castingshow gegen Mitstreiter Mehrzad Marashi (45). Vor 16 Jahren sei er mit "einem verbissenen Charakter" in die letzte Show eingezogen. "Das ist jetzt gar nicht der Fall, ich gehe hierher, habe Spaß an der Musik und habe Spaß daran, mit meinen Coaches zusammenzuarbeiten."
2005, vor über 20 Jahren, nahm Fröhlich erstmals an "DSDS" teil. Damals schaffte er es unter die letzten 20 Kandidaten. Seine Teilnahme endete aber wegen einer Gefängnisstrafe. Im TV-Geschäft war er auch abseits von "DSDS" aktiv. 2015 zog er in der dritten Staffel in das "Promi Big Brother"-Haus. Wieder reichte es nur für Platz zwei. 2020 war er Teil der Normalo-Staffel, stieg wegen der Corona-Pandemie jedoch aus. Auch beim "Sommerhaus der Stars" und "Promis unter Palmen" war er schon zu sehen.
Kommendes Jahr feiert "Deutschland sucht den Superstar" sein 25-jähriges Bestehen. RTL hatte bereits bekannt gegeben, wie es 2027 mit der Jury weitergeht. Für die Jubiläumsstaffel werden erneut Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido gemeinsam am Jurypult sitzen.