Menowin Fröhlich (38) hat im dritten Anlauf die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen. Der Sänger ging am Samstagabend als Sieger aus dem Publikumsvoting hervor. Im Rennen um den Titel waren in der Sendung auch Constance Dizendorf, Abii Faizan, Paco Simic und Tyrell Hagedorn.

Menowin Fröhlich war in der Finalshow aber der prominenteste Kandidat. "Ich bin zum zweiten Mal im Finale, ich freue mich übertrieben darüber", erklärte der "DSDS"-Wiederholungstäter dem Sender bereits nach seinem Finaleinzug. "Vielleicht bin ich nächste Woche Superstar, das ist crazy."

Als nun in der Show am 9. Mai tatsächlich sein Sieg verkündet wurde, ging der 38-Jährige auf die Knie und weinte vor Glück. Anschließend gab es Umarmungen von den Mitgliedern der Jury Dieter Bohlen (72), Isi Glück (35) und Bushido (47).