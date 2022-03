"Devils": Trailer zu Staffel 2 des Sky-Finanz-Thrillers

Hochkarätiger Cast

Neben den beiden Hauptdarstellern Alessandro Borghi als Massimo Ruggero, der am Ende von Staffel eins zum CEO der New-York-London-Investment-Bank ernannt wurde, und Patrick Dempsey als Dominic Morgan, eine der einflussreichsten Figuren in der der internationalen Finanzwelt, sind auch Malachi Kirby ("The Race – Corsa mortale" "Radici"), Pia Mechler ("Everything Is Wonderful"), und Paul Chowdhry ("Live at the Apollo") als Ruggeros loyales Trader-Team wieder mit dabei.

Lars Mikkelsen ("The Killing", "Sherlock", "House of Cards") kehrt als Daniel Duval, der Gründer von Subterranea zurück.

Die Regie in der zweiten Staffel übernahmen Nick Hurran ("Sherlock", "Doctor Who") und Jan Maria Michelini ("I Medici").

"Devils" Staffel 2 ist ab 29.04.2022 in der Originalfassung auf Sky X und über Sky Q mit jeweils einer Episode pro Woche auf Abruf verfügbar.