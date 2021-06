"Possessor": Trailer zu Sci-Fi-Horror mit Jennifer Jason Leigh

Am 1. Juli startet Brandon Cronenbergs Sci-FI-Horrorfilm in unseren Kinos. Der Regisseur ist der Sohn des legendären Filmemachers David Cronenberg, der mit Filmen wie "Videodrome", "Die Fliege" und "eXistenz" das Body Horror-Genre geprägt hat. Cronenberg Junior bleibt den Ideen seines Vaters treu und legt nun einen vielschichtigen Horrorfilm hin.

"Possessor" handelt von der Agentin Tasya Vos, die mit Hilfe einer Hirnimplantat-Technologie in die Körper anderer Menschen eindringt und sie zu Morden zum Wohle ihrer Firma treibt. Obwohl sie eine besondere Begabung für diese Arbeit hat, haben ihre Erfahrungen in diesen Jobs eine dramatische Veränderung in ihr bewirkt, und in ihrem eigenen Leben kämpft sie damit, gewalttätige Erinnerungen und Triebe zu unterdrücken. Mit zunehmender psychischer Belastung beginnt sie, die Kontrolle zu verlieren, und bald findet sie sich in den Gedanken eines Mannes gefangen, dessen Identität ihre eigene auszulöschen droht.

In den Hauptrollen sind Jennifer Jason Leigh Andrea Riseborough, Christopher Abbott und Sean Bean zu sehen.