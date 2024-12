"Dexter: Original Sin": Wie viele Folgen und wann ist das Finale?

Auch ein Serienmörder war mal jung und hat mit seiner tödlichen Tätigkeit angefangen. Wie lief das beim berühmt-berüchtigten Dexter ab? Die Prequel-Serie "Dexter: Original Sin" will darauf Anworten bieten und taucht tief in seine Vergangenheit: Wie kam es zum ersten Mord? Wie hat ihn sein Vater den "Code of Harry" gelehrt? Eine andere Frage lautet allerdings, wie der Episodenfahrplan dieser Serie aussieht.