Ab 13. Dezember erscheint das mit Spannung erwartete Prequel "Dexter: Original Sin" auf Paramount+. Die Handlung startet 1991, als Dexter (Patrick Gibson) sich auf ein Praktikum in der Forensik-Abteilung der Polizei von Miami vorbereitet. Bereits zu dieser Zeit verspürt er den Drang, Menschen zu töten. Doch sein Adoptivvater (Christian Slater) bringt ihm bei, nur Killer zu ermorden, die keine angemessene Strafe erhalten haben. Und das tut er zuhauf. Da seine Ursprünge selbstverständlich eng mit seiner Zukunft verflochten sind, schauen wir nun zurück auf die wichtigsten Momente der Original-Serie "Dexter". Das dient der Gedächtnisauffrischung (wer die ursprüngliche Serie jedoch nicht kennt, wird hier massive Spoiler finden.)

Der Ice Truck Killer In der ersten Staffel wird Dexter (Michael C. Hall) von Brian Moser (Christian Camargo) herausgefordert. Als sogenannter Ice Truck Killer hinterlässt er sorgfältig inszenierte Tatorte, die Dexters Aufmerksamkeit erregen und eines sagen sollen: Brian ist sein Bruder. Diese Enthüllung zwingt Dexter, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen: Beide waren Zeuge am blutigen Mord ihrer Mutter. Während Dexter vom Polizisten Harry Morgan adoptiert wurde, kam Brian in eine psychiatrische Klinik. Doch bei beiden löste dieses Erlebnis mörderische Impulse aus. Das Zusammentreffen der Brüder kulminiert in einem dramatischen Showdown. Dexter ist gezwungen, sich zwischen seiner Familie und seinem moralischen Kodex zu entscheiden – und wählt den Tod des Bruders.

Harry's Code Dexters Adoptivvater Harry Morgan (James Remar) erkennt Dexters dunkle Gelüste früh und beschließt, ihm zu zeigen, wie er seine Impulse kontrollieren und kanalisieren kann. Er entwickelt „Harry's Code“, einen strengen moralischen Kodex, der Dexter dazu anleitet, nur diejenigen zu töten, die selbst Mörder sind und ungestraft davonkommen. Ihre Beziehung beeinflusst Dexters Entwicklung und seine Fähigkeit, ein Doppelleben zu führen, maßgeblich. Selbst nach seinem Tod bleibt Harry in Dexters Leben präsent – als imaginärer Gesprächspartner, um moralische und taktische Entscheidungen zu treffen.

Der Trinity Killer In der vierten Staffel bekommt es Dexter mit dem Trinity Killer (John Lithgow) zu tun – einem der gefährlichsten Gegner, denen er je gegenüberstand. Arthur Mitchell, alias der Trinity Killer, mordet seit Jahrzehnten nach einem rituellen Muster. Dexter ist fasziniert von Arthurs Fähigkeit, ein scheinbar normales Familienleben zu führen und seine haarsträubende Seite in der Rolle als fürsorglicher Vater und Highschool-Lehrer zu verbergen. Der Kampf zwischen Dexter und Arthur endet in einem emotionalen Showdown, bei dem Dexter den Trinity Killer schließlich tötet, jedoch nicht ohne persönliche Verluste zu erleiden. Arthurs letzte Tat war der Mord an Dexters Frau Rita.

Ritas Tod Einer der schockierendsten Momente der Serie ist der Tod von Dexters Frau Rita (Julia Benz) in der vierten Staffel. Nach dem Mord am Trinity Killer kehrt er nach Hause zurück und findet dessen letztes Opfer. Ritas lebloser Körper liegt in der Badewanne, während ihr gemeinsamer Sohn Harrison in ihrem Blut sitzt. Diese Situation zerstört Dexter emotional und lässt ihn mit der Verantwortung für ihren gemeinsamen Sohn Harrison allein. Er erinnert sich an sein Kindheitstrauma – den Mord an seiner Mutter. Der Verlust zeigt die verheerenden Konsequenzen seines Doppellebens und wird zum Wendepunkt.

Debra entdeckt Dexters Geheimnis Nachdem Dexters Adoptivschwester Debra (Jennifer Carpenter) seinem mörderischen Geheimnis oft nahe war, deckt sie es in der sechsten Staffel schließlich auf. Die engagierte Ermittlerin ertappt ihn auf frischer Tat, als er den Doomsday Killer umbringt. Diese Enthüllung erschüttert Debras Welt und stellt ihre Loyalität zu Dexter auf eine harte Probe. Schlussendlich erschießt sie sogar ihre Kollegin, um Dexter und sich selbst zu schützen. Die Schuld belastet sie so sehr, dass sie ihren Dienst quittiert und fortan als Privatermittlerin arbeitet. Sie bricht den Kontakt mit Dexter ab, trinkt exzessiv und datet einen Drogendealer. In der folgenden Staffel nähern sich die beiden wieder an.

"Dexter"-Serienfiale Die letzte Folge wurde von Fans kontrovers diskutiert. Dexter inszeniert seinen eigenen Tod, um seine Liebsten zu schützen und ein neues Leben zu beginnen. Er fährt mit seinem Boot in einen Hurrikan und lässt die Welt glauben, dass er gestorben ist. In der finalen Szene wird jedoch enthüllt, dass Dexter als Holzfäller in Oregon lebt, isoliert von seiner Vergangenheit. Diese Entscheidung spaltet die Fans. Viele fanden, dass Dexter keine gerechte Strafe erhält und die Serie ohne klare Auflösung endet. Dafür sorgte dann die Sequel-Serie "Dexter: New Blood" bei Prime Video, in der Dexter unter neuer Idenität lebt und von seinem Sohn wiedergefunden wird. Diesmal stirbt Dexter tatsächlich - auf seinen Wunsch hin lässt er sich vom eigenen Sohn töten, da er gegen seinen "Code" verstoßen hat und für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich war.