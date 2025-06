Eigentlich hatte es ja so ausgesehen, als wäre für den Serienkiller Dexter Morgan nach der Sequel-Serie "Dexter: New Blood" endgültig Schluss, da er von seinem eigenen Sohn mit einer Kugel niedergestreckt wurde. Doch so schnell gibt diese Serienfigur nicht auf, weshalb nun mit "Dexter: Wiedererwachen" (Originaltitel: "Dexter: Resurrection") auf Paramount+ bald eine weitere Fortsetzung bevorsteht. Der Titel deutet schon an, dass Dexter hier aus dem Koma erwachen wird. Der erster Trailer bietet eine gute Vorschau:

Worum geht es in "Dexter: Wiedererwachen"?

In der Serie sind einige Wochen vergangen, nachdem Dexter Morgan (Michael C. Hall) von seinem eigenen Sohn angeschossen wurde. Als er aus dem Koma erwacht, ist Harrison (Jack Alcott) spurlos verschwunden. Dexter erkennt, was er seinem Sohn angetan hat, und macht sich auf den Weg nach New York, entschlossen, ihn zu finden und die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Doch das wird nicht einfach sein: Als Angel Batista (David Zayas) von Miami Metro ebenfalls in New York ankommt und Nachforschungen anstellt, wird Dexter klar, dass seine Vergangenheit ihn schnell einholt. Während Vater und Sohn sich in New York durch ihre dunkelsten Kapitel navigieren, finden sie schnell heraus, dass sie tiefer drinstecken, als sie es sich je vorgestellt haben – und, dass sie nur gemeinsam einen Ausweg finden werden.