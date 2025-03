Diagonale , das Festival des österreichischen Films, bietet vom 27. März bis 1. April 2025 zum 28. Mal in Graz eine enorme Bandbreite an Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen sowie Innovativem Film, sowohl im Wettbewerb als auch den Spezialschienen. Insgesamt werden 163 Filmproduktionen zu sehen sein, davon 91 als Österreich- oder Weltpremiere.

Spielfilm-Highlights im Wettbewerb

Insgesamt sind 17 Spielfilme im Wettbewerb vertreten, darunter drei Weltpremieren sowie sieben Österreichpremieren: Pia Hierzegger gibt mit dem warmherzigen Roadtrip "Altweibersommer" ihr Spielfilmdebüt und auch in "Callas, Darling", dem Debüt von Julia Windischbauer finden wir uns in einem humorvoll-berührenden Roadmovie wieder.

In "Sugarland" von Isabella Brunäcker, gedreht auf 16mm, nimmt eine junge Frau einen Reisenden mit – ein lakonisch erzähltes Kammerspiel voller erstaunlicher Wendungen. Ein intensives Frauenportrait um eine Musikerin, die von London zurück in die heimatliche Provinz kehrt, bietet Evi Romen mit "Happyland", und "Perla" von Alexandra Makarová besticht als ästhetischer, äußerst präzise inszenierter Film über Österreich zur Zeit des Eisernen Vorhangs.

In ihrem Langfilmdebüt "Wenn du Angst hast, nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst" erzählt Marie Luise Lehner mit viel Feingefühl und stets auf Augenhöhe mit ihren Protagonist:innen die Geschichte der 12jährigen Anna, ihrer gehörlosen Mutter und den Schwierigkeiten des Teenageralltags.