Diagonale 2026: Eröffnungsfilm und Schauspielpreis an Hilde Dalik
Die 29. Diagonale in Graz wird am 18. März 2026 in der Helmut List Halle eröffnet, die sich einmal mehr für diesen besonderen Abend mit über 1.100 Plätzen in Österreichs größten Kinosaal verwandelt. Zu sehen ist bei diesem feierlichen Moment als Österreichpremiere Markus Schleinzers neuer Spielfilm "Rose" in Anwesenheit des Filmemachers sowie Teilen des Teams.
Das Diagonale-Duo Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar begründet die Wahl dieses Eröffnungsfilms folgendermaßen: "Bei der Entscheidung für einen Eröffnungsfilm geht es uns stets auch um ein Signal: Um ein besonderes Verhältnis zur Gegenwart, das dem Film innewohnt. Rose hat uns zutiefst berührt, weil er aus der Vergangenheit heraus über Freiheiten spricht, die man sich erkämpfen muss, idealerweise durch Allianzen. Und über Freiheiten, die man schnell wieder verliert, wenn sie nicht geschützt werden."
Auszeichnung für Hilde Dalik
Im Rahmen der Festivaleröffnung vergibt die Diagonale zum bereits 19. Mal den Großen Diagonale-Schauspielpreis für Verdienste um die österreichische Filmkultur. Die Auszeichnung geht dieses Jahr an die unverwechselbare und vielseitige Hilde Dalik. Die Schauspielerin wird den Preis, gestaltet von Anita Leisz, am Eröffnungsabend persönlich in Graz entgegennehmen. Die Jury begründet ihre Enscheidung so: "Ihre Lust am Spiel, ihr schauspielerisches Handwerk, ihre Genauigkeit, ihr unverwechselbarer Humor und zugleich ihre Fähigkeit zu Tiefgang zeichnen Hilde Dalik aus. Im Film wie auf der Bühne entfaltet sie eine außergewöhnliche Kraft – leise und eindringlich zugleich, getragen von Genauigkeit, Mut und großer Wahrhaftigkeit. Immer wieder beweist Hilde Dalik auf überzeugende Art ihre Bandbreite und auch ihr komödiantisches Talent."
Das Festival des österreichischen Films findet vom 18. bis 23. März 2026 zum 29. Mal in Graz statt.