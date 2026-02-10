Diagonale 2026: Eröffnungsfilm und Schauspielpreis an Hilde Dalik

Die 29. Diagonale in Graz wird am 18. März 2026 in der Helmut List Halle eröffnet, die sich einmal mehr für diesen besonderen Abend mit über 1.100 Plätzen in Österreichs größten Kinosaal verwandelt. Zu sehen ist bei diesem feierlichen Moment als Österreichpremiere Markus Schleinzers neuer Spielfilm "Rose" in Anwesenheit des Filmemachers sowie Teilen des Teams.

Das Diagonale-Duo Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar begründet die Wahl dieses Eröffnungsfilms folgendermaßen: "Bei der Entscheidung für einen Eröffnungsfilm geht es uns stets auch um ein Signal: Um ein besonderes Verhältnis zur Gegenwart, das dem Film innewohnt. Rose hat uns zutiefst berührt, weil er aus der Vergangenheit heraus über Freiheiten spricht, die man sich erkämpfen muss, idealerweise durch Allianzen. Und über Freiheiten, die man schnell wieder verliert, wenn sie nicht geschützt werden."