Viele Theaterauftritte von Margarethe Tiesel

Tiesel wurde 1959 in Wien geboren. Ihr Schauspielstudium absolvierte sie von 1981 bis 1983 am Salzburger Mozarteum. Seit den 1980er-Jahren wirkt sie vermehrt in Film- und Fernsehproduktionen mit. Ihr Filmdebüt gab sie in Cornelia Schlingmanns Experimentalfilm "Hur und Heilig" (D 1984). Im Verlauf ihrer Karriere stand sie dann in zahlreichen weiteren Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera und verkörperte - von Barbara Alberts sozialrealistisch-poetischem "Nordrand" (1999) bis zum letztjährigen Diagonale-Eröffnungsfilm "Sonne" von Kurdwin Ayub ein bemerkenswertes Figurenspektrum.

Dem heimischen Fernsehpublikum wurde Margarethe Tiesel als Frau Blauensteiner in der Serie "Trautmann" bekannt. Aktuell ist sie in der Stipsits-Komödie "Griechenland" im Kino zu sehen. Bei der Diagonale23 ist sie gleich in mehreren Wettbewerbsfilmen auf der Leinwand vertreten, wie Chris Raibers "Sterne unter der Stadt".