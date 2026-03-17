20 Produktionen mit ORF-Beteiligung werden auf dem Grazer Filmfestival gezeigt. Auch im TV hinterlässt die Diagonale Spuren.

Die Diagonale 2026 verwandelt Graz vom 18. bis 23. März erneut in das Zentrum der österreichischen Filmwelt. Der ORF begleitet das Festival als langjähriger Partner mit einer intensiven Berichterstattung in Fernsehen, Radio und Online. Hier folgen die wichtigsten Infos zu diesem Programmschwerpunkt.

Die Diagonale-Highlights in ORF 1 und ORF 2 Bereits im Vorfeld und während des Festivals zeigt der ORF preisgekrönte Produktionen aus dem Film/Fernseh-Abkommen: 17. März (02:25 Uhr, ORF 1 & ORF ON): Dacapo des Science-Fiction-Dramas " Rubikon" .

Dacapo des Science-Fiction-Dramas " . 24. März (02:20 Uhr, ORF 1 & ORF ON): Wiederholung des gefeierten Films "Rimini". In ORF 2 widmet sich der "kulturMontag" (16. März, 22:30 Uhr) ganz dem Festivalgeschehen. Ein besonderes Porträt beleuchtet das Schaffen von Hilde Dalik, die am Eröffnungsabend (18. März) mit dem "Großen Diagonale-Schauspielpreis" für ihre Verdienste um die heimische Filmkultur geehrt wird.

Festivalauftakt und Hintergründe in ORF III ORF III stellt ab dem 13. März das österreichische Filmschaffen in den Fokus. Die Sendung "Kultur Heute" berichtet am 19. März um 19:40 Uhr ausführlich von der Eröffnung. Moderatorin Ani Gülgün-Mayr begrüßt dazu Regisseur Markus Schleinzer und die Silberne-Bären-Gewinnerin Sandra Hüller. Sie sprechen über das Historiendrama "Rose", das die diesjährige Diagonale eröffnet. Auch die Intendanz (Claudia Slanar und Dominik Kamalzadeh) sowie zahlreiche Filmschaffende kommen zu Wort.

Regionale Berichterstattung: Der ORF Steiermark Als lokaler Gastgeber berichtet der ORF Steiermark multimedial über alle Facetten des Festivals. In "Steiermark heute" (19:00 Uhr, ORF 2 St), auf Radio Steiermark und steiermark.ORF.at stehen folgende Themen im Fokus: Live-Berichte vom Eröffnungsabend aus der Helmut List Halle.

Die ORF-Premiere des neuen Landkrimis " Die Kuh, die weint" .

. Hintergründe zur Preisverleihung und den Festivalschwerpunkten. ORF ON bringt Streams aktueller Sendungen des ORF-Fernsehens rund um das Festival sowie eine Videokollektion mit Highlights.