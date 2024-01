Die 27. Ausgabe der Diagonale, des Festivals des österreichischen Films, wird heuer von 4. bis 9. April in Graz stattfinden. Unter der erstmaligen Leitung des neuen Führungsduos Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar gibt es auch Blicke in die Vergangenheit und mit dem Heimatsaal des Volkskundemuseums auch eine neue Festivallocation. Das ganze Programm ist ab dem 21. März online, verriet die Festivalleitung am Donnerstag. Der Ticketverkauf startet am 22. März.

"Ein ideales Zentrum für unsere Gesprächs- und Debattenveranstaltungen" - so umschrieb das neue Leitungsduo den Heimatsaal im Volkskundemuseum als neuen Festival-Treffpunkt. Dort soll die neue Veranstaltungsschiene "Forum" beheimatet werden, die u. a. Diskussionsveranstaltungen und auch das Filmmeeting umfasst. In dem Saal am Fuße des Schloßbergs, der bis zu 250 Personen Platz bietet, werden auch die Preisverleihungen stattfinden.