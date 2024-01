Josef Hader mit "Andrea lässt sich scheiden" auch dabei

Und auch Josef Haders neuer Film "Andrea lässt sich scheiden" bekommt in der Sektion Panorama Gesellschaft. So ist die österreichisch-tschechisch-slowakische Koproduktion "I'm Not Everything I Want to Be" von Klára Tasovská dort ebenfalls vertreten. Die Dokumentation befasst sich mit dem bewegten Leben der Fotografin Libuše Jarcovjáková. Ebenfalls im Panorama ist überdies "Teaches of Peaches" des heimischen Filmemacherduos Philipp Fussenegger und Judy Landkammer vertreten. In der deutschen Produktion nähern sich die beiden der Anarchokünstlerin Peaches.

Die 74. Internationalen Filmfestspiele Berlin dauern bis zum 25. Februar. Das Programm des Wettbewerbs wird am Montag, 22. Jänner, präsentiert.