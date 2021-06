Das österreichische Filmfestival Diagonale startet am 8. Juni mit "Fuchs im Bau" von Arman T. Riahi in seine Ausgabe 2021. Die Eröffnung in der Helmut-List-Halle findet heuer zwei Mal hintereinander statt, dabei wird der Große Schauspielpreis einmal an Ursula Strauss - die ihn im Vorjahr erhalten hat - und einmal an Christine Ostermayer verliehen. Bis Sonntagabend, den 13. Juni, stehen dann 108 Filme im Wettbewerb, gespielt wird in neun Kinosälen.