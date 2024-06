Als Weltbürgerin und Kind einer Holocaust-Überlebenden haben ihre Geschichte und deren Auswirkungen Menschen auf der ganzen Welt aufgerüttelt. Am Vorabend ihrer retrospektiven Ausstellung, die ihre 50-jährige herausragende Karriere markiert, denkt Diane von Fürstenberg über ihren bahnbrechenden Weg in einer von Männern dominierten Welt nach, um ein millionenschweres Modeimperium zu errichten – als frühe Visionärin und Einflussnehmerin forderte sie den Status quo mit der kühnen Frage heraus: „Warum kann eine Frau nicht tun, was ein Mann tut?“

Hier ist der Trailer zum Dokumentarfilm "Diane von Fürstenberg: Eine Frau ganz oben":