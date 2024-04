"I Am Celine Dion": Doku zum Megastar auf Amazon Prime Video

Céline Dion gehört zu den erfolgreichsten Sänger:innen der Welt und hat mit Hits wie "All by Myself" oder "My Heart Will Go On" die Musikhistorie entscheidend und nachhaltig mitgeprägt. Dion ist nicht nur für ihre große Stimme und ihren exzellenten Modegeschmack bekannt, sondern machte in den vergangenen Monaten auch aufgrund ihrer schweren Erkrankung traurige Schlagzeilen: Die 56-Jährige leidet nämlich am Stiff-Person-Syndrom. Diese Krankheit wird von Muskelverhärtungen sowie -versteifungen und nicht selten auch schmerzhaften Krämpfen bestimmt.

Dion möchte ihre weltweite Bekanntheit nutzen, um über diese Thematik aufzuklären. Das tut sie bald, in der Doku "I Am Celine Dion" auf Prime Video.