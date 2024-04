Tina Sinatra hat immer noch nicht ihr Einverständnis gegeben

Der aktuelle Stand laut "Variety" ist weiter verworren: Eine der Töchter von Sinatra, Tina Sinatra (75), kontrolliere bis heute den Nachlass ihres Vaters und habe immer noch nicht ihr finales Ok für das Filmvorhaben gegeben. Dennoch habe Scorsese zuletzt neue Fakten geschaffen, und bereits den Cast in weiten Teilen zusammengestellt. Womöglich auch, um die Familie mit großen Namen wie DiCaprio und Lawrence überzeugen zu können.

Frank Sinatra gilt bis heute als einer der größten Stars, die die Vereinigten Staaten von Amerika jemals hervorbrachten. Hits wie "Strangers in the Night", "New York, New York" oder das legendäre "My Way" bescherten ihm Weltruhm. Er gilt als Begründer der Künstlergruppe Rat Pack, bestehend unter anderem aus Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin, die gemeinsam auf Tournee gingen und auch in zahlreichen Filmen in den 1960er-Jahren zu sehen waren. Unvergessen bleibt ihr Streifen "Frankie und die Spießgesellen", der als Neuverfilmung mit George Clooney (62), Brad Pitt (60) und Matt Damon (53) als "Ocean's Eleven" 2001 erneut ins Kino kam.

Frank Sinatra starb am 14. Mai 1998 in Los Angeles an den Folgen eines Herzinfarkts. Er wurde 82 Jahre alt. Ihm zu Ehren wurden anschließend in Las Vegas drei Minuten lang sämtliche Lichter ausgeschaltet.