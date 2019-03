Die 12 erfolgreichsten Kino-Franchises: Von Marvel bis Transformers

2. STAR WARS

Das "Star Wars"-Franchise ist seit 2012 (wie auch Marvel seit 2009) im Besitz der Walt Disney Company. Weltweit haben 11 "Star Wars"-Filme insgesamt 9,49 Mrd. Dollar an den Kinokassen eingespielt, davon 4,22 Mrd. Dollar in den USA. Der erfolgreichste Film ist mit einem Einspielergebnis von weltweit 2,07 Mrd. Dollar "Das Erwachen der Macht" (2015), gefolgt von "Der letzte Jedi" und "Rogue One: A Star Wars Story".

Passt man allerdings die Einspielergebnisse in den USA an die Inflation an, so ist immer noch der erste "Star Wars"-Film aus dem Jahr 1977 der kommerziell erfolgreichste Film des "Star Wars"-Franchise: Nach heutigem Geldwert hat nämlich "Star Wars: A New Hope" allein in den USA 1,29 Mrd. Dollar eingespielt, gefolgt von "Das Erwachen der Macht" mit 976 Mio. Dollar.