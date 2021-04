Die 10 besten Filme aller Zeiten, die du kennen musst

Beinahe keine Frage löst so sicher einen Streit – oder mindestens eine sehr (sehr!) hitzige Diskussion aus – wie diese: "Was ist der beste Film aller Zeiten?" Das ist durchaus okay, denn nicht nur, dass Geschmäcker verschieden sind, Kunst soll auch zum Nachdenken und zum zwischenmenschlichen Diskurs einladen.

Klar: Filme und vor allem unsere Sehgewohnheiten verändern sich. Trotzdem gibt es einige Anhaltspunkte, die einen guten Film von einem großen Meisterwerk unterscheiden: Die besten Filme aller Zeiten sind .... genau, zeitlos. Sie überdauern alle gesellschaftlichen und politischen Veränderungen und laden auch nach Jahrzehnten zum freudigen Eskapismus ein. Sie entführen uns auf ganz vielfältige Weise in fremde Welten, lassen uns aber auch über unsere eigene nachdenken und reflektieren. Filme üben uns in Empathie: Wir lernen, durch fremde Augen zu sehen und uns in den/die Protagonist*in hineinzuversetzen.