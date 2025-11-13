Im kommenden Februar wird das ganz normale Leben genüsslich seziert und mit jeder Menge Witz porträtiert: Willkommen bei der mitreißendsten Midlife-Crisis des Jahres! Nach dem gleichnamigen Roman des Bestsellerautors Jan Weiler bringt Erfolgsregisseur Sönke Wortmann ("Der Vorname", "Der Nachname", "Der spitzname") mit "Die Ältern" amüsante und pointierte Kinounterhaltung auf die große Leinwand – mit Sebastian Bezzel und Anna Schudt in den Hauptrollen. Hier ist der Trailer dazu:

Darum geht es in "Die Ältern"

Hannes (Bezzel) hat eigentlich alles, was man zum Glücklichsein braucht: eine liebevolle Familie, ein Haus im Grünen und eine solide Karriere als Schriftsteller. Die großen Bestsellerjahre sind zwar vorbei, doch Hannes nimmt das mit stoischer Gelassenheit – er ist einfach gerne Ehemann und Vater. Nur seine Familie sieht das anders: Seiner Frau Sara (Schudt) und den Kindern Carla (Kya-Celina Barucki) und Nick (Philip Müller) geht er mit übermotivierter Fürsorge und Spätboomer-Weisheiten zunehmend auf die Nerven.

Und dann kommt alles auf einmal: Der Verlag stellt seine Romanreihe ein, Nicks Aussicht auf das Abitur sieht schlecht aus und Carla beschließt, von Zuhause auszuziehen. Als seiner Frau Sara schließlich eine Auszeit von der Ehe will und mit Tochter Carla eine WG gründet, steht Hannes’ Wohlfühlwelt endgültig Kopf. Er kapituliert – bis er Vanessa (Judith Bohle) begegnet. Gelingt es ausgerechnet ihr, Hannes endlich aus seiner Comfort Zone zu kicken?