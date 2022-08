Sebastian Bezzel: Seine 5 besten Filme abseits von Eberhofer

Schon klar, der Name Sebastian Bezzel ist untrennbar mit der kultigen Eberhofer-Filmreihe nach den Bestseller-Krimis von Rita Falk verbunden, und soeben ist der achte Film mit dem Titel "Guglhupfgeschwader" an den Kino-Start gegangen.

Doch wir wollen uns einmal ansehen, an welchen Werken der sympathische, 1971 in Garmisch-Partenkirschen geborene Schauspieler sonst noch so mitgewirkt hat und gleich fünf Empfehlungen aussprechen, die beweisen: Es muss nicht immer Eberhofer sein.

Unsere Top-5-Bezzel-Filme sehen folgendermaßen aus, wobei die Reihenfolge nicht als zusätzliche Wertung zu verstehen ist.