"Die Alm"-Reaktionen: Ein Reality-Format ohne Skandale?

Nach zehn langen Jahren Pause war es am 24. Juni soweit: Die dritte Staffel der Realityshow "Die Alm – Promischweiß und Edelweiß" flimmerte über die Fernseher. Kein Strom, kein warmes Wasser, nur Selbstversorgung: Promis verzichten in der Show auf Luxus und kämpfen auf einer Berghütte in Südtirol um den Titel "AlmkönigIn 2021".

Doch im Gegensatz zu Formaten wie "Promis unter Palmen", die mit Skandalen und problematischen Äußerungen der KandidatInnen bekannt wurden, scheint "Die Alm" gesitteter aufzutreten – zumindest in der ersten Folge.

Denn nach all den Schlagzeilen rund um TeilnehmerInnen anderer Reality-TV-Shows sind hier Drag-Aufklärung seitens Yoncé Banks oder Erklärungen von Vivian Schmitt, warum Frauen, die häufig Sex haben, keine Schlampen sind, angesagt. Dabei gehen Streitereien zwischen "Bachelorette"-Boy Ioannis und "DSDS"-Katharina fast unter.