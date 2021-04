"Promis unter Palmen": So krass war die erste Folge

Am 12. April startete die neue Staffel des Reality-Formats "Promis unter Palmen" ("PuP") auf Sat.1. Während man die erste Staffel noch aufgrund des extremen Mobbings gegen die Unternehmerin Claudia Obert im Gedächtnis hatte – Obert wurde letztes Jahr von ihren MitbewohnerInnen so lange schikaniert, bis sie freiwillig die Villa verließ – scheint die zweite Staffel gleich in der ersten Folge einen einen draufzusetzen. Vor allem homophobe Aussagen und vermeintlicher Medikamentenmissbrauch katapultieren das Format sofort an die Spitze des Trash-TV-Olymps.