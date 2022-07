"Die Bachelorette": Wer ist der Favorit nach den ersten Küssen?

"Komm mal kurz mit..."

Aber da gibt es ja noch Jan. Sharon: "Ich konnte es heute gar nicht abwarten, endlich alleine mit Jan zu sein." Bei den beiden gibt es kein Problem mit sexueller Anziehung, so viel ist klar. Unterm Regenschirm gibt es sogar einen heimlichen Kuss. Zum Schluss gehen alle drei wieder in die Männer-Villa. Dort merkt Sharon, dass Jan ziemlich unzufrieden darüber ist, nur zehn Minuten mit ihr gehabt zu haben. "Dann komm mal kurz mit", so Sharon und führt ihn um die Ecke hinter das Haus - wo heftig weiter geknutscht wird. "Ich konnte es nicht lassen... Es musste sein. Es brennt bei uns...", so Sharon.

Auch bei der Nacht der Rosen haben die beiden Probleme, sich zurückzuhalten. Dabei wollen doch auch die anderen Männer so gerne ein bisschen intensive Zeit mit Sharon. Wie Tim zum Beispiel, der in einem langen Monolog versucht, Sharon davon zu überzeugen, dass er die beste Wahl wäre. Und das Gegenteil erreicht. "Das war echt viel...", so ihr Urteil. Dann erklärt ihr Max, dass er sich dazu entschieden hat, zu gehen. Damit kommt er ihr vermutlich nur zuvor, sie findet nämlich auch: "Mir ständig hier 'nen Pflegefall reinzuholen, das hätten meine Nerven auch nicht mehr länger mitgemacht..."

Was macht man nach so einem unangenehmen Gespräch? Man verkrümelt sich wieder mit Jan in eine Ecke. Nachdem die zwei unter Dauerbeobachtung stehen, versuchen sie diesmal allerdings, nicht übereinander herzufallen. Tiefe Blicke und viel Gekichere müssen reichen... Sharon: "Die Luft hat wieder so gebrannt, vielleicht hat man es bis nach Deutschland gemerkt."

Bei der Verteilung der Rosen bekommt wider Erwarten nicht nur Jan eine Rose. Auch andere Männer haben in Sharon "Emotionen angerissen", wie sie erklärt. Gehen müssen diesmal der etwas unterrepräsentierte Tänzer Basti und der etwas überambitionierte Tim.