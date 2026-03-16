Zwei Single-Männer, eine gemeinsame Reise und unzählige Möglichkeiten: Bei "Die Bachelors" geht es 2026 nicht nur um oberflächliche Gesten, sondern um echte Verbindungen. Vor der atemberaubenden Kulisse Südafrikas begeben sich Sebastian Paul und Tim Reitz auf die Suche nach einer Partnerin, mit der sie eine gemeinsame Zukunft aufbauen können. Zwei Lebensgeschichten, zwei Charaktere – und ein gemeinsames Ziel: die große Liebe. RTL stellt die beiden Männer in einer Presseaussendung näher vor:

Sebastian Paul (33) – Der disziplinierte Genießer aus Düsseldorf Sebastian bringt die Ausdauer eines Profisportlers mit. Seit 15 Jahren ist der ehemalige Polizist im Leistungssport aktiv. Diese Vergangenheit hat ihn geprägt: Verlässlichkeit, Durchhaltevermögen und Teamgeist sind für ihn keine leeren Worte, sondern Lebensgrundlagen. Heute gibt er diese Werte als Coach für Sport und Ernährung weiter und inspiriert Menschen auf Social Media zu mentaler und körperlicher Stärke. Nach einer gescheiterten Verlobung weiß der Düsseldorfer genau, worauf es ankommt: Ihm geht es nicht um ein makelloses Idealbild, sondern um eine ehrliche Beziehung, in der man gemeinsam lacht und an Herausforderungen wächst. Privat ist Sebastian ein bodenständiger Typ, der das Leben bewusst auskostet. Ob bei neuen sportlichen Zielen oder einem perfekt gebrühten Kaffee – er legt Wert auf Qualität und Leidenschaft. Seine Freunde schätzen seine ungeschönte Ehrlichkeit. Sein Ziel für die Show? Eine Frau zu finden, mit der er den Traum von Hochzeit und Familie endlich wahr machen kann.

Tim Reitz (35) – Der emotionale Visionär aus Köln Für Tim stand lange Zeit nur die Karriere im Fokus. Als Geschäftsführer eines Personaldienstleisters für Pflege und Pädagogik gab er alles – bis er merkte, dass er sich selbst dabei fast verloren hätte. Er zog die Notbremse und widmete sich seiner emotionalen Seite. „Ich habe den Zugang zu meinen Gefühlen wiedergefunden“, erklärt der Kölner heute reflektiert. Nach einer Phase voller beruflicher Belastung sehnt sich Tim nun wieder nach echtem Bauchkribbeln. Dabei sucht er eine Partnerin auf Augenhöhe: Eine Frau, die fest im Leben steht und ihr Glück nicht von einem Mann abhängig macht. Ihm ist wichtig, dass man sich aus freiem Willen füreinander entscheidet, nicht aus Bedürftigkeit. Tim besticht durch seine Fähigkeit, zuzuhören und die entscheidenden Fragen zu stellen – eine Gabe, die ihm dabei helfen wird, hinter die Fassaden der Kandidatinnen zu blicken und die Frau zu finden, die wirklich zu ihm passt. Weitere Informationen zu "Die Bachelors" 2026 gibt RTL zeitnah bekannt.