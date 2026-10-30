Sebastian Ströbel als Leiter der Bergrettung Ramsau gibt einen ersten Ausblick auf die neue Staffel 18 der ORF/ZDF-Erfolgsreihe „Die Bergretter“ : „Ob zu Lande, zu Wasser oder aus der Luft. Wenn wir unterwegs sind, bedeutet es immer Spiel, Spaß und Spannung. Jede neue Staffel birgt ihre eigenen Herausforderungen. Die 18. Staffel wird mit Sicherheit eine der emotionalsten von allen Staffeln, die ich bisher gedreht habe.“ Zur Emotionalität tragen sicher auch Abschiede bei - wir werden zwei Darsteller zum letzten Mal in ihren Serienrollen sehen. Dafür sind auch drei Neuzugänge zu erwarten.

Neben Sebastian Ströbel , der seit 2014 den Leiter der Bergrettung Markus Kofler spielt, sind auch Luise Bähr als seine Ex-Freundin Katharina Strasser, Markus Brandl als Tobias „Tobi“ Herbrechter, Michael Pascher als Mechaniker Rudi Dolezal und Rückkehrerin Josephin Busch als Nina Reuther, eine (weitere) Ex-Freundin Koflers am Start. Ebenso Lisa Junick als Markus' Ziehtochter Mia Steiner sowie Arne Löber als Jan Fugain, Halbbruder von Markus Kofler, der in der letzten Staffel zum Hauptcast stieß. Zwei Serien-Urgesteine, die schon bei der am 26. November 2009 ausgestrahlten ersten Episode dabei waren, bleiben ebenfalls an Bord: Robert Lohr als Hubschrauberpilot Michi Dörfler, und Stefanie von Poser als frisch gewählte Bürgermeisterin Emilie Hofer

Abschiede und Neuzugänge

Abschied nehmen müssen „Die Bergretter“ von Pensionswirt Franz Marthaler alias Heinz Marecek, der seit Beginn der Serie mit dabei war. Auch Luise Bähr wird sich am Ende dieser bewegenden Staffel von den Bergrettern und ihrer Rolle der Notärztin und Rettungssanitäterin Katharina Strasser verabschieden.

Neu dabei werden Jan Sosniok und Jessica Ginkel sein, die beide in Gastrollen auftreten. Der ehemalige „Frühling“-Star Sosniok spielt Gregor Fuchs. Fans spekulieren bereits, ob er „ein Guter“ oder ein Gegenspieler sein wird. Jessica Ginkel, bekannt aus „Der Lehrer“ und „Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi“, spielte schon zweimal in „Bergretter“-Folgen mit, zuletzt in der 17. Staffel in der Episode „Vertrauen“. Ob sie ihre damalige Rolle als Claudia Eder erneut übernimmt? Ebenfalls neu dabei ist Katrin Anne Heß, die unter anderem aus „Die Landarztpraxis“ bekannt ist.