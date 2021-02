Die besten Reaktionen zur Netflix-Serie "Sie weiß von dir"

Aber nicht nur das Publikum, auch die Stars der Serie waren zunächst schockiert von der Handlung. Hauptdarstellerin Simona Brown wird in Pressematerialien zur Serie zitiert: "Ich war völlig fertig, als ich das Drehbuch gelesen habe. (...) Ich konnte es nicht glauben. Ich musste zum Anfang zurückkehren und es nochmal lesen. Ich war überzeugt, dass es ein paar Plot-Holes gibt, aber es gab keine. Und wenn man es noch einmal liest, dann sieht man plötzlich Zeilen, die für das, was später passiert, wirklich wichtig sind." Auch Co-Star Tom Bateman war überrascht: "Meine Worte waren: 'Was zur Hölle?'"

Zweite Staffel ungewiss

Eine zweite Staffel von "Sie weiß von dir" ist aktuell trotz hoher Streaming-Zahlen ungewiss. Autorin Sarah Pinborough hat jedenfalls bislang keinen zweiten Teil ihres Romans geschrieben, somit fehlt es an Material – Serien wie "The Handmaid's Tale" oder "Big Little Lies" wurden allerdings auch ohne weitere Buch-Vorlage fortgesetzt. Netflix müsste die Geschichte also einfach selbst weitererzählen.

