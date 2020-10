Die besten Zitate aus "Grey's Anatomy"

Bei all den Lektionen, die wir in den vergangenen 15 Jahren von "Grey's" über das Leben gelernt haben, fällt es manchmal schwer, noch den Überblick zu behalten. Einige Outro-Monologe haben sich über die Jahre so tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt, dass wir Meredith Grey glatt als Millennial-Lebensberaterin bezeichnen könnten. Manch One-Liner wiederum ist sicher auf dem ein oder anderen Jutebeutel gelandet. Die einprägsamsten und inspirierendsten Zitate aus der Serie haben wir euch zusammengesucht.

2. "Am Ende ist es doch so: Wir wollen im Grunde nichts anderes, als einem anderen Menschen näher zu sein. Das ganze restliche Theater – wenn wir versuchen, Distanz zu wahren, demonstrieren, dass uns die anderen egal sind – ist meistens reiner Blödsinn. Also suchen wir uns die Menschen aus, denen wir nahe sein wollen. Und wenn wir diese Menschen einmal gewählt haben, bleiben wir meistens in ihrer Nähe. Egal, wie sehr wir ihnen auch wehtun."

Können Sie sich noch erinnern? McDreamy war mal (gefühlt) das Thema so ziemlich jeder Unterhaltung pubertierender Mädels, Patrick Dempsey wurde sogar zum "Sexiest Man 2011" gewählt. Das ist also schon drei Jahre her.