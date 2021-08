Denny Duquette

Nachdem der herzkranke Denny sich in Izzie Stevens verliebt hatte und die beiden heiraten wollten, tat Izzie alles, um Denny ein Herztransplantat zu verschaffen: Sie ging sogar so weit, seinen Zustand absichtlich zu verschlechtern. Nach der Transplantation schien alles gut verlaufen zu sein – doch Denny starb noch in derselben Nacht an einem Herzinfarkt.