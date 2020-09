Die Brüder Dardenne: Ikonen der Filmgeschichte im Stadtkino Wien

In seiner 125 jährigen Geschichte hat das Kino zahlreiche Epochen durchlaufen. Vom poetischen Realismus der 30er Jahre, dem italienischen Neorealismus der Nachkriegszeit, der französischen Nouvelle Vague in den 60ern bis hin zur Dogma Bewegung in den 90ern, bekam das filmische Erzählen ständig neue Impulse. Immer wieder kamen dabei Filmemacher zum Vorschein, die mit ihrer einzigartigen Handschrift große Klassiker hervorgebracht haben. Tarkovsky, Bergman und Bresson sind Namen, die diese Kunstform immer begleiten werden. Die Anzahl an zeitgenössischen Filmemachern, die mit den großen Ikonen mithalten können ist zwar rar, aber es gibt sie. Die belgischen Brüder Dardenne tauchten Ende der 90er auf der internationalen Filmbühne auf und haben bereits zu ihren Lebzeiten eine ganze Generation an Regisseuren beeinflusst.