Anfang 2026 steht das nächste große Kino-Abenteuer der drei ??? bevor. Diesmal bekommen es Justus, Peter und Bob mit einem anonymen Anrufer, illegalen Ausgrabungen und einer waghalsige Expedition zu tun. Es verschlägt das berühmte Detektiv-Trio nämlich auf die berüchtigte Vulkaninsel Makatao. Zur Einstimmung gibt es hier gleich mal den Trailer zu "Die drei ??? - Toteninsel":

Darum geht es in "Die drei ??? - Toteninsel"

Die Sommerferien haben begonnen und Die drei ??? wollen einen Roadtrip unternehmen. Doch gerade als Justus Jonas (Julius Weckauf), Peter Shaw (Nevio Wendt) und Bob Andrews (Levi Brandl) aufbrechen wollen, klingelt in der Zentrale das Telefon und ein unbekannter Anrufer übergibt dem Detektiv-Trio ihren neuesten Fall. Da sind die Urlaubspläne natürlich schnell vergessen.

Die drei Jungs verfolgen die Spuren und stoßen auf den Geheimbund Sphinx rund um den mysteriösen Archäologie-Professor Phoenix (Andreas Pietschmann) und seinen Assistenten Olin (Jannik Schümann). Sphinx führt illegale Ausgrabungen durch und verkauft die so gestohlenen Kunstschätze. Bald starten sie eine Expedition zu der aktiven Vulkaninsel Makatao, die auch als die Toteninsel bekannt ist. Denn die dort gelegene Ruhestätte eines uralten Volkes soll mit einem Fluch belegt sein: Niemand, der Makatao betritt, kommt lebend zurück. Warum begibt sich Sphinx auf eine so waghalsige Reise? Und was hat der erfolgreiche Unternehmer Joseph Saito Hadden (Simon Kluth) mit der Expedition zu tun?