Mit einer über 50-jährigen Erfolgsgeschichte und weit über 225 erschienenen Bänden sind Die drei ??? die beliebteste Jugendkrimireihe im deutschsprachigen Raum. Die drei ??? sind somit seit Generationen Kult – und so erfolgreich wie nie. Anfang 2025 kommt ihr neuester Fall in die Kinos. Was auf Justus Jonas und seine beiden Detektiv-Kollegen Peter Shaw und Bob Andrews wartet, zeigt bereits der Trailer zu "Die drei ??? und der Karpatenhund" :

Worum geht es in "Die drei ??? und der Karpatenhund"?

Nachdem sie ihren letzten Fall in einem rumänischen Schloss erfolgreich gelöst haben, sind Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews als Detektiv-Trio Die drei ??? in Rocky Beach, Kalifornien, zu einigem Ruhm gelangt. Dennoch lässt ein interessanter, neuer Fall erstmal auf sich warten. Endlich gibt es einen aufregenden Fall! In der Wohnung von Mr. Prentice geschehen rätselhafte Dinge. Laute Geräusche ertönen, Dinge vibrieren und Gegenstände bewegen sich. Und dann wird auch noch eine wertvolle Kristallskulptur gestohlen: der Karpatenhund. Außerdem geistert eine unheimliche Gestalt durch den Apartmentkomplex und versetzt alle Bewohner in Angst und Schrecken.