In der neuen Vodcast-Folge von "Die Gruaberin" dürfen wir uns auf ein österreichisch-bayrisches Gipfeltreffen freuen. Ski-Weltcup-Sieger und TV-Moderator Armin Assinger und Gastgeberin Monika Gruber haben einander am 27. März ab 22:15 Uhr auf ServusTV viel zu erzählen. Kein Wunder, sind doch beide TV-Stars ausgesprochen schlagfertig, humortalentiert und meinungsstark. Im "Gruaberin"-Studio lassen sie keine gute Pointe liegen und haben den größten Spaß dabei.