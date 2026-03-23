Die Gruaberin: Armin Assinger kommt zu Monika Gruber
Der Ski-Weltcup-Sieger und "Mllionenshow"-Moderator stellt sich Monika Grubers Fragen.
In der neuen Vodcast-Folge von "Die Gruaberin" dürfen wir uns auf ein österreichisch-bayrisches Gipfeltreffen freuen. Ski-Weltcup-Sieger und TV-Moderator Armin Assinger und Gastgeberin Monika Gruber haben einander am 27. März ab 22:15 Uhr auf ServusTV viel zu erzählen. Kein Wunder, sind doch beide TV-Stars ausgesprochen schlagfertig, humortalentiert und meinungsstark. Im "Gruaberin"-Studio lassen sie keine gute Pointe liegen und haben den größten Spaß dabei.
Die besten Assinger-Zitate aus der Sendung
- "Ich bin sicher ein Mensch, der polarisiert. Es gibt manche die mögen mich, und manche mögen mich nicht. Ich mag auch nicht jeden. Ich nehme das gar nicht so ernst."
- "Man merkt, beim Skisport, bei gewissen Interviews, dass da Schulungen stattfinden. Es ist ganz selten geworden, dass da noch jemand die Sau rauslässt und die Wahrheit sagt. Dabei finde ich, sollte es doch noch möglich sein, dass ich auch sagen kann: „Heute ist meine Latte, sind meine Ski, einfach nicht gegangen.“ Sport ist Emotion. Wenn ich es da nicht mehr ausleben kann, ja wo denn sonst?"
- Zu seinem Engagement als Millionenshow-Moderator: "Es hat viele gegeben, die gesagt haben, das schaffst du nie. Ich hab selber auch nicht damit gerechnet, dass es funktioniert. Ich bin eigentlich nur hingefahren zum Casting, um eine Duftmarke zu setzen. Aber manchmal ist keine Chance zu haben, genau die Chance."
Die neue Sendung "Die Gruaberin" bei ServusTV ist als Vodcast und Podcast immer bereits am Mittwoch online bei ServusTV On verfügbar.