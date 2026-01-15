Harald Schmidt bei der Gruaberin: Vodcast zum Streamen
"Dirty Harry" trifft auf Monika Gruber und gemeinsam plaudern sie fast 90 Minuten lang. Harald Schmidt ist in der neuen Folge des Vodcasts "Die Gruaberin" also sehr präsent: Mit feiner Ironie lässt er seine Late-Night-Ära Revue passieren und erzählt, warum klassische Samstagabend-Shows für ihn nie so richtig passten. An Österreich mag er unter anderem das sogenannte Fluchtachterl.
Die Folge ist am 16. Jänner 2026 ab 22:00 auf ServusTV zu sehen, oder bereits ab 14. Jänner online bei ServusTV On verfügbar.
Das ist das Konzept von "Die Gruaberin"
Die Gruaberin is back! In ihrem Vodcast trifft Monika Gruber spannende, interessante, lustige und unterhaltsame Menschen, die etwas zu sagen haben. Gemeinsamtv sprechen sie über Persönliches und ihre Lebenswege: witzig, ehrlich, unterhaltsam. Denn wie sagte ihre Oma immer? "Reden macht a Sach aus und bringt d’Leid zamm." Der Kabarettistin geht es um die hohe Kunst des Plauderns und Geschichtenerzählens und um menschliche Begegnungen. Thematisch ist es offen, nur langweilen darf es nicht und Tiefgang muss es haben. "Mein Vorbild als Podcaster ist der Joe Rogan. Der war genauso wie ich Stand-up-Comedian und hat aus Gaudi heraus gesagt: Jetzt hocken wir uns vor ein Mikro und reden einfach. Und – wow – jetzt ist das der erfolgreichste Podcast der Welt. Think big – warum nit."