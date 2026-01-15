"Dirty Harry" trifft auf Monika Gruber und gemeinsam plaudern sie fast 90 Minuten lang. Harald Schmidt ist in der neuen Folge des Vodcasts "Die Gruaberin" also sehr präsent: Mit feiner Ironie lässt er seine Late-Night-Ära Revue passieren und erzählt, warum klassische Samstagabend-Shows für ihn nie so richtig passten. An Österreich mag er unter anderem das sogenannte Fluchtachterl.

Die Folge ist am 16. Jänner 2026 ab 22:00 auf ServusTV zu sehen, oder bereits ab 14. Jänner online bei ServusTV On verfügbar.