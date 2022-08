Harald Schmidt ist 65: Happy Birthday, Dirty Harry!

Von Dirty Harry bis Jäger des Spotts

Er war mal das größte und beste Lästermaul der Nation, gleichermaßen gefürchtet und geliebt bei Intellektuellen wie bei den unteren Zehntausend. "Dirty Harry" haben sie ihn ehrfürchtig genannt, auch Chef-Zyniker, Doyen der vereinigten deutschen Ironie-Innung Gag & Grinsen (IGG) und inoffizieller Dachverbandspräsident des Humorstandorts Deutschland ("Der Spiegel"), Jäger des Spotts und so weiter.

Angefangen hat alles nach dem Abitur am Hölderlin-Gymnasium in Nürtingen bei Stuttgart. Da wusste der junge Schmidt, dass er Schauspieler werden wollte, es wurde nach dem Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart (1978-1981) sein erlernter Beruf.

Den ersten Auftritt hatte er 1978 als wortloser Statist beim großen Theatermann Claus Peymann in Anton Tschechows Stück "Drei Schwestern" am Württembergischen Staatstheater. Von 1981 bis 1985 war er bei den Städtischen Bühnen Augsburg, in der ersten Rolle spielte er in "Nathan der Weise" einen Mameluken, der nur zu sagen hatte: "Nur hier herein!". Das hat sich im Laufe der Zeit deutlich gesteigert.

Sein eigentliches Rüstzeug als Erstschlagwaffe in der deutschen TV-Unterhaltung holte er sich von 1984 bis 1989 am Düsseldorfer Kom(m)ödchen, wo er bei der grandiosen Kabarettistin Lore Lorentz (1920-1994) in die Lehre ging. Danach war er fit für andere Aufgaben. Neben der WDR-Spielshow "Psst" (1990-1995) moderierte er mit dem österreichischen Satiriker Herbert Feuerstein (1937-2020) die Satire- und Comedy-Sendung "Schmidteinander" (1990-1994, ebenfalls WDR). Dieses Format machte den kackfrechen Schlacks Harald Schmidt zur allseits akzeptierten TV-Größe.