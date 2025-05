Die Gruaberin is back! Als Host für ihren neuen Vodcast trifft Monika Gruber auf ServusTV interessante Menschen, die etwas zu sagen haben. Denn wie sagte ihre Oma immer? "Reden macht a Sach aus und bringt d’Leid zamm." Entstanden sind dabei tiefgründige, sehr persönliche und gleichzeitig unterhaltsame Gespräche. Zum Auftakt von "Die Gruaberin" begrüßt Monika Gruber den großartigen Kabarettisten Alex Kristan. In weiteren Folgen lädt sie u.a. "Alpen-Barbie" Melissa Naschenweng, die Huaber-Buam, Rita Gabler (Hospiz Erding) und Alexandra Meissnitzer in ihr Studio ein.